История обменного курса мозамбикский метикал–новые тайваньские доллары

Обменный курс мозамбикский метикал/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,513, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.429% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,515, и минимумом, равным 0,511, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.