История обменного курса мозамбикский метикал–туркменские манаты

Обменный курс мозамбикский метикал/туркменские манаты сейчас составляет 0,055, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.183% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/туркменские манаты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,055, и минимумом, равным 0,055, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.