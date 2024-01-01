История обменного курса мозамбикский метикал–таджикские сомони

Обменный курс мозамбикский метикал/таджикские сомони сейчас составляет 0,167, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.509% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/таджикские сомони колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,170, и минимумом, равным 0,167, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.328% уменьшение стоимости.