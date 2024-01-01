История обменного курса мозамбикский метикал–тайские баты

Обменный курс мозамбикский метикал/тайские баты сейчас составляет 0,570, отражая изменение в размере 0.077% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.541% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/тайские баты колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,571, и минимумом, равным 0,563, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.398% уменьшение стоимости.