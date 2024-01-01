История обменного курса мозамбикский метикал–суринамские доллары

Обменный курс мозамбикский метикал/суринамские доллары сейчас составляет 0,464, отражая изменение в размере -0.501% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.845% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/суринамские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,469, и минимумом, равным 0,461, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.148% увеличение стоимости.