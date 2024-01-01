История обменного курса мозамбикский метикал–шведские кроны

Обменный курс мозамбикский метикал/шведские кроны сейчас составляет 0,167, отражая изменение в размере -0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.196% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/шведские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,168, и минимумом, равным 0,165, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.474% уменьшение стоимости.