История обменного курса мозамбикский метикал–сейшельские рупии

Обменный курс мозамбикский метикал/сейшельские рупии сейчас составляет 0,221, отражая изменение в размере 0.007% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -5.849% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,235, и минимумом, равным 0,212, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 6.723% увеличение стоимости.