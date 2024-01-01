История обменного курса мозамбикский метикал–саудовские риялы

Обменный курс мозамбикский метикал/саудовские риялы сейчас составляет 0,059, отражая изменение в размере 0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.175% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/саудовские риялы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,059, и минимумом, равным 0,059, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.