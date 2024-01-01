История обменного курса мозамбикский метикал–руандийские франки

Обменный курс мозамбикский метикал/руандийские франки сейчас составляет 20,607, отражая изменение в размере 0.116% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/руандийские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 20,679, и минимумом, равным 20,583, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.370% уменьшение стоимости.