История обменного курса мозамбикский метикал–сербские динары

Обменный курс мозамбикский метикал/сербские динары сейчас составляет 1,685, отражая изменение в размере -0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.076% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/сербские динары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,693, и минимумом, равным 1,683, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.453% уменьшение стоимости.