История обменного курса мозамбикский метикал–румынские леи

Обменный курс мозамбикский метикал/румынские леи сейчас составляет 0,072, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.145% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/румынские леи колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,072, и минимумом, равным 0,071, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.447% уменьшение стоимости.