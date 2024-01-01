История обменного курса мозамбикский метикал–парагвайские гуарани

Обменный курс мозамбикский метикал/парагвайские гуарани сейчас составляет 118,544, отражая изменение в размере 0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.163% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 118,848, и минимумом, равным 118,342, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.