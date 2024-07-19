История обменного курса мозамбикский метикал–непальские рупии

Обменный курс мозамбикский метикал/непальские рупии сейчас составляет 2,098, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/непальские рупии колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,105, и минимумом, равным 2,097, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.371% уменьшение стоимости.