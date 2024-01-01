История обменного курса мозамбикский метикал–мексиканские песо

Обменный курс мозамбикский метикал/мексиканские песо сейчас составляет 0,283, отражая изменение в размере 0.978% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.247% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/мексиканские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,284, и минимумом, равным 0,277, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.714% увеличение стоимости.