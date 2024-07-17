История обменного курса мозамбикский метикал–малавийские квачи

Обменный курс мозамбикский метикал/малавийские квачи сейчас составляет 27,062, отражая изменение в размере -0.315% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.586% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 27,288, и минимумом, равным 27,062, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.460% увеличение стоимости.