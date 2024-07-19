История обменного курса мозамбикский метикал–патаки Макао

Обменный курс мозамбикский метикал/патаки Макао сейчас составляет 0,126, отражая изменение в размере 0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.147% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/патаки Макао колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,127, и минимумом, равным 0,126, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.359% уменьшение стоимости.