История обменного курса мозамбикский метикал–монгольские тугрики

Обменный курс мозамбикский метикал/монгольские тугрики сейчас составляет 52,975, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.246% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 53,339, и минимумом, равным 52,941, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.385% увеличение стоимости.