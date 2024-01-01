История обменного курса мозамбикский метикал–малагасийские ариари

Обменный курс мозамбикский метикал/малагасийские ариари сейчас составляет 70,380, отражая изменение в размере 0.236% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.291% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 70,657, и минимумом, равным 70,175, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.