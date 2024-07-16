История обменного курса мозамбикский метикал–молдавские леи

Обменный курс мозамбикский метикал/молдавские леи сейчас составляет 0,276, отражая изменение в размере -0.433% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.601% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/молдавские леи колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,279, и минимумом, равным 0,276, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.561% увеличение стоимости.