История обменного курса мозамбикский метикал–южно-корейские воны

Обменный курс мозамбикский метикал/южно-корейские воны сейчас составляет 21,779, отражая изменение в размере 0.098% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.872% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 21,850, и минимумом, равным 21,569, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.467% уменьшение стоимости.