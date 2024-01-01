История обменного курса мозамбикский метикал–камбоджийские риели

Обменный курс мозамбикский метикал/камбоджийские риели сейчас составляет 64,356, отражая изменение в размере -0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.110% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 64,642, и минимумом, равным 64,353, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.360% уменьшение стоимости.