История обменного курса мозамбикский метикал–киргизские сомы

Обменный курс мозамбикский метикал/киргизские сомы сейчас составляет 1,330, отражая изменение в размере -0.872% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/киргизские сомы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,347, и минимумом, равным 1,330, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.878% уменьшение стоимости.