История обменного курса мозамбикский метикал–исландские кроны

Обменный курс мозамбикский метикал/исландские кроны сейчас составляет 2,155, отражая изменение в размере 0.049% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.291% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/исландские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,164, и минимумом, равным 2,146, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.447% уменьшение стоимости.