История обменного курса мозамбикский метикал–фунты острова Мэн

Обменный курс мозамбикский метикал/фунты острова Мэн сейчас составляет 0,012, отражая изменение в размере 0.056% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.397% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/фунты острова Мэн колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,012, и минимумом, равным 0,012, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.441% уменьшение стоимости.