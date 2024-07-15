История обменного курса мозамбикский метикал–гаитянские гурды

Обменный курс мозамбикский метикал/гаитянские гурды сейчас составляет 2,064, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.208% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,072, и минимумом, равным 2,061, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.426% уменьшение стоимости.