История обменного курса мозамбикский метикал–гонконгские доллары

Обменный курс мозамбикский метикал/гонконгские доллары сейчас составляет 0,122, отражая изменение в размере 0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.145% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,123, и минимумом, равным 0,122, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.360% уменьшение стоимости.