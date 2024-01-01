История обменного курса мозамбикский метикал–гвинейские франки

Обменный курс мозамбикский метикал/гвинейские франки сейчас составляет 134,891, отражая изменение в размере 0.039% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.112% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/гвинейские франки колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 135,548, и минимумом, равным 134,451, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.541% увеличение стоимости.