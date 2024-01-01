История обменного курса мозамбикский метикал–гамбийские даласи

Обменный курс мозамбикский метикал/гамбийские даласи сейчас составляет 1,062, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.227% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,066, и минимумом, равным 1,062, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.