История обменного курса мозамбикский метикал–грузинские лари

Обменный курс мозамбикский метикал/грузинские лари сейчас составляет 0,042, отражая изменение в размере 0.239% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.879% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/грузинские лари колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,043, и минимумом, равным 0,042, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.354% уменьшение стоимости.