История обменного курса мозамбикский метикал–фиджийские доллары

Обменный курс мозамбикский метикал/фиджийские доллары сейчас составляет 0,035, отражая изменение в размере -0.077% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.176% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,036, и минимумом, равным 0,035, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.777% увеличение стоимости.