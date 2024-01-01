История обменного курса мозамбикский метикал–алжирские динары

Обменный курс мозамбикский метикал/алжирские динары сейчас составляет 2,105, отражая изменение в размере -0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/алжирские динары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,115, и минимумом, равным 2,104, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.377% уменьшение стоимости.