История обменного курса мозамбикский метикал–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс мозамбикский метикал/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 1,593, отражая изменение в размере 0.296% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,599, и минимумом, равным 1,587, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.371% уменьшение стоимости.