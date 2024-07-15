История обменного курса мозамбикский метикал–коста-риканские колоны

Обменный курс мозамбикский метикал/коста-риканские колоны сейчас составляет 8,306, отражая изменение в размере 1.062% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.454% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 8,310, и минимумом, равным 8,188, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.900% уменьшение стоимости.