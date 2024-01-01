История обменного курса мозамбикский метикал–колумбийские песо

Обменный курс мозамбикский метикал/колумбийские песо сейчас составляет 63,269, отражая изменение в размере -0.316% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.779% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 63,794, и минимумом, равным 61,558, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.753% увеличение стоимости.