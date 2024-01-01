История обменного курса мозамбикский метикал–ботсванские пулы

Обменный курс мозамбикский метикал/ботсванские пулы сейчас составляет 0,212, отражая изменение в размере -0.133% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.222% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,213, и минимумом, равным 0,211, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.