История обменного курса мозамбикский метикал–бутанские нгултрумы

Обменный курс мозамбикский метикал/бутанские нгултрумы сейчас составляет 1,312, отражая изменение в размере 0.087% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.073% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,316, и минимумом, равным 1,310, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.319% уменьшение стоимости.