История обменного курса мозамбикский метикал–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс мозамбикский метикал/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.455% уменьшение стоимости.