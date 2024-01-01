История обменного курса мозамбикский метикал–аргентинские песо

Обменный курс мозамбикский метикал/аргентинские песо сейчас составляет 14,485, отражая изменение в размере -0.037% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.367% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/аргентинские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 14,544, и минимумом, равным 14,431, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.371% уменьшение стоимости.