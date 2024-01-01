История обменного курса мавританская угия–замбийские квачи

Обменный курс мавританская угия/замбийские квачи сейчас составляет 0,646, отражая изменение в размере -3.294% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мавританская угия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.060% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мавританская угия/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,668, и минимумом, равным 0,646, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -2.526% уменьшение стоимости.