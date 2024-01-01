История обменного курса мавританская угия–восточно-карибские доллары

Обменный курс мавританская угия/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,068, отражая изменение в размере -0.041% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мавританская угия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.017% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мавританская угия/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,068, и минимумом, равным 0,068, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.196% уменьшение стоимости.