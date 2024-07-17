История обменного курса мавританская угия–франки КФА BCEAO

Обменный курс мавританская угия/франки КФА BCEAO сейчас составляет 15,228, отражая изменение в размере 0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мавританская угия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.201% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мавританская угия/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 15,250, и минимумом, равным 15,138, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.310% уменьшение стоимости.