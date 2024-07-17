мавританская угия франки КФА BCEAO История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса мавританская угия франки КФА BCEAO. Это сводная страница мавританская угия (MRU) франки КФА BCEAO (XAF) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные MRU и XAF за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.
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История обменного курса мавританская угия–франки КФА BCEAO
Обменный курс мавританская угия/франки КФА BCEAO сейчас составляет 15,228, отражая изменение в размере 0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мавританская угия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.201% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс мавританская угия/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 15,250, и минимумом, равным 15,138, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.310% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в франки КФА BCEAO
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и XAF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в XAF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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