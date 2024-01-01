История обменного курса мавританская угия–вату Вануату

Обменный курс мавританская угия/вату Вануату сейчас составляет 3,027, отражая изменение в размере -0.481% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мавританская угия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.071% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мавританская угия/вату Вануату колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 3,042, и минимумом, равным 3,019, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.535% увеличение стоимости.