5 молдавских леев в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте MDL в SHP по реальному обменному курсу

5 mdl
0.22 shp

1.00000 MDL = 0.04489 SHP

Среднерыночный курс в 02:26
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856451.0745589.21481.452951.654430.9354618.3846
1 GBP1.1676111.2547104.1721.696541.931791.0922521.4668
1 USD0.93060.797003183.02531.352151.539650.8705517.1091
1 INR0.01120890.009599520.012044510.0162860.01854430.01048540.206071

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для молдавских леев

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Молдавский лей / Фунт Святой Елены
1 MDL0.04489 SHP
5 MDL0.22446 SHP
10 MDL0.44892 SHP
20 MDL0.89783 SHP
50 MDL2.24458 SHP
100 MDL4.48915 SHP
250 MDL11.22288 SHP
500 MDL22.44575 SHP
1000 MDL44.89150 SHP
2000 MDL89.78300 SHP
5000 MDL224.45750 SHP
10000 MDL448.91500 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Молдавский лей
1 SHP22.27590 MDL
5 SHP111.37950 MDL
10 SHP222.75900 MDL
20 SHP445.51800 MDL
50 SHP1113.79500 MDL
100 SHP2227.59000 MDL
250 SHP5568.97500 MDL
500 SHP11137.95000 MDL
1000 SHP22275.90000 MDL
2000 SHP44551.80000 MDL
5000 SHP111379.50000 MDL
10000 SHP222759.00000 MDL