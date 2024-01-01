История обменного курса кувейтский динар–тихоокеанские франки

Обменный курс кувейтских динара/тихоокеанские франки сейчас составляет 361,424, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.577% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 362,304, и минимумом, равным 356,591, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.593%.