История обменного курса кувейтский динар–новые тайваньские доллары

Обменный курс кувейтских динара/новые тайваньские доллары сейчас составляет 104,733, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.618% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 105,314, и минимумом, равным 103,568, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.649%.