История обменного курса кувейтский динар–тонганские паанги

Обменный курс кувейтских динара/тонганские паанги сейчас составляет 7,548, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.574% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 7,720, и минимумом, равным 7,516, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.975%.