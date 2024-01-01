История обменного курса кувейтский динар–туркменские манаты

Обменный курс кувейтских динара/туркменские манаты сейчас составляет 11,413, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.027% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/туркменские манаты колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 11,429, и минимумом, равным 11,398, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.137%.