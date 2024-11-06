История обменного курса кувейтский динар–эсватинские эмалангени

Обменный курс кувейтских динара/эсватинские эмалангени сейчас составляет 57,336, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.429% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 58,015, и минимумом, равным 56,396, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.104%.