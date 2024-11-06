История обменного курса кувейтский динар–сербские динары

Обменный курс кувейтских динара/сербские динары сейчас составляет 355,881, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.065% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/сербские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 356,364, и минимумом, равным 349,496, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.824%.