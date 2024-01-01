История обменного курса кувейтский динар–шри-ланкийские рупии

Обменный курс кувейтских динара/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 953,712, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.092% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 956,522, и минимумом, равным 952,607, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.188%.